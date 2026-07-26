Sinop'un Ayancık İlçesinde Sobadan Kaynaklanan Yangın Söndürüldü
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Maden köyünde, Şerafettin Karahan'a ait müstakil bir evin avlusunda sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, avluda ve çatıda hasar oluştu.
Sinop'un Ayancık ilçesinde müstakil bir evde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Maden köyünde, Şerafettin Karahan'a ait müstakil evin avlusunda, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin çatı kısmına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, yangın nedeniyle avluda ve evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA