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Kaymakam Kürkcü köyleri ziyaret etti

Kaymakam Kürkcü köyleri ziyaret etti
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Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkcü, Kızılcakaya, İnaltı ve Avdullu köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerin ihtiyaçlarını dinleyen Kürkcü, eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkcü, ilçeye bağlı Kızılcakaya, İnaltı ve Avdullu köylerini ziyaret etti.

Beraberindeki ilgililerle köylerde incelemelerde bulunan Kürkcü, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyen Kürkcü, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik yetkililerle istişarelerde bulundu.

Kürkcü, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Kaynak: AA
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