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Anne adayları geleceğe hazırlanıyor

Anne adayları geleceğe hazırlanıyor
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, anne adaylarının bilinçli bir hamilelik ve doğum süreci geçirmeleri için hizmet veren Gebe Okulu'nda eğitimler devam ediyor. Uzman sağlık personeli tarafından verilen ücretsiz eğitimlerde gebelik süreci, doğru beslenme, doğum yöntemleri ve yenidoğan bakımı gibi konular ele alınıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, anne adaylarının bilinçli bir hamilelik ve doğum süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla hizmet veren Gebe Okulu'nda eğitimler devam ediyor.

Ayancık Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, anne ve baba adaylarını bilgilendirmeyi sürdürüyor. Haziran ayı planlaması kapsamında düzenlenen eğitimlerde, uzman sağlık personeli tarafından anne adaylarına gebelik süreci, doğru beslenme, doğum yöntemleri, nefes egzersizleri ve yenidoğan bebek bakımı gibi hayati konularda teorik ve pratik bilgiler aktarılıyor. Hastaneden yapılan açıklamada, Gebe Okulu eğitimlerinin amacının anne adaylarının doğum korkularını yenmelerini sağlamak, sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerine destek olmak ve bilinçli ebeveynler yetiştirmek olduğu vurgulandı.

Hastane yetkilileri, anne adaylarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma hazırlandığı bu ücretsiz eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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