Erikli köyünde elektrik sorununa kalıcı çözüm

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Erikli köyünde uzun süredir yaşanan elektrik kesintilerinin çözümü için önemli bir adım atıldı. Erikli köyü muhtarlığınca yürütülen girişimler sonucunda, bölgedeki enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Erikli köyü muhtarı Savaş Yaman, köyde yaşanan elektrik kesintilerinin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurumlar ve yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaman, yapılan görüşmelerde mevcut elektrik hatları ve direklerinin yenilenmesi ile Boyabat üzerinden gelen ve Atmeydanı elektrik trafo hattına bağlı durumda bulunan ancak uzun süredir atıl haldeki yüksek gerilim hattının yeniden aktif hale getirilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonucunda söz konusu hattın yeniden devreye alınması için çalışmaların başlatıldığını belirten Yaman, ilk etapta Erikli köyü Şıhlar Mahallesi'nde enerji hattı çalışmalarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Elektrik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların belirli bir program dahilinde köyün diğer mahallelerinde de sürdürüleceğini aktaran Yaman, "Köyümüzün enerji sorunlarının çözümü için adım adım çalışmalar gerçekleştirilecek. Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların köyümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı