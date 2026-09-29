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Coğrafi işaretli Sinop kestane balında rekoltenin 50 tona ulaşması bekleniyor

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Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde üretilen coğrafi işaretli kestane balında hasat sona erdi. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, mevsimin olumlu geçtiğini belirterek rekoltenin 50 tona çıkmasını beklediklerini söyledi.

Sinop'ta kestane ormanlarıyla kaplı kırsal bölgelerde üretilen kestane balında bu yıl verimin artması arıcıları mutlu etti.

Kentin Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde üretilen tescilli kestane balının hasadı sona erdi.

Mevsimsel değişiklikler ve kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısı nedeniyle son yıllarda üretim miktarında azalma yaşanan coğrafi işaretli Sinop kestane balında bu yıl rekoltenin 50 tona kadar yükselmesi bekleniyor.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, kestane balı üretiminde son yılların en iyi sezonunu geçirdiklerini söyledi.

Mevsimin olumlu geçmesinin bölgedeki bal üretimine de olumlu etkide bulunduğunu vurgulayan Koca, "Bu yıl bölgemizde yağışların bol olması ve devamında havanın uzun süre güneşli seyretmesi bal üretimine önemli katkı sundu. Belki son 10 yılın en verimli sezonu diyebiliriz. Son yıllarda 30 ila 40 tonlara düşen bal rekoltesinin bu yıl 50 tona çıkmasını bekliyoruz. Rekoltenin yanı sıra arıların uzun süre çiçeklerden bal almalarına bağlı olarak bal kalitesinde de artış olacaktır." ifadesini kullandı.

Koca, bal üretimindeki artışta bölgedeki kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısına karşı verilen mücadelenin de etkili olduğuna inandıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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