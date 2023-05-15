Altındağ Haberleri - Altındağ Haber - Haberler

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Altındağ Haberleri

Altındağ haber, Altındağ son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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İzmir, vekillerini seçti

İzmir, vekillerini seçti

Altındağ - 15.05.2023
Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ - 14.05.2023
Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ - 14.05.2023
Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ - 14.05.2023
Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ - 14.05.2023
Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ - 14.05.2023
Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ - 14.05.2023
Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ - 14.05.2023
Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ - 14.05.2023
AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Tahir Akyürek oylarını kullandı

AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Tahir Akyürek oylarını kullandı

Altındağ - 14.05.2023
Diyarbakır'da hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

Diyarbakır'da hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

Altındağ - 14.05.2023
Anneler gününde şehit anneleri de unutulmadı

Anneler gününde şehit anneleri de unutulmadı

Altındağ - 13.05.2023
Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

Altındağ - 13.05.2023
Şehit anneleri ve eşleri Anneler Günü programında bir araya geldi

Şehit anneleri ve eşleri Anneler Günü programında bir araya geldi

Altındağ - 13.05.2023
Ankara'da kadınların iş yerinden hırsızlık anı kamerada

Ankara'da kadınların iş yerinden hırsızlık anı kamerada

Altındağ - 12.05.2023
Ankara'da kadınların iş yerinden hırsızlık anı kamerada

Ankara'da kadınların iş yerinden hırsızlık anı kamerada

Altındağ - 12.05.2023
Ankara'da kadınların iş yerinden hırsızlık anı kamerada

Ankara'da kadınların iş yerinden hırsızlık anı kamerada

Altındağ - 12.05.2023
Altındağ'da telefon dükkânından hırsızlık

Altındağ'da telefon dükkânından hırsızlık

Altındağ - 12.05.2023
Altındağ'da telefoncu dükkanına hırsızlık

Altındağ'da telefoncu dükkanına hırsızlık

Altındağ - 12.05.2023
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Altındağ - 12.05.2023
Başkan Oğuz'dan Mansur Yavaş'a tepki

Başkan Oğuz'dan Mansur Yavaş'a tepki

Altındağ - 11.05.2023
Başörtüsü yüzünden saldırıya uğradığını iddia eden kadın o anları anlattı: 'Başörtümü yere attıktan sonra tekrar darp ettiler'

Başörtüsü yüzünden saldırıya uğradığını iddia eden kadın o anları anlattı: "Başörtümü yere attıktan sonra tekrar darp ettiler"

Altındağ - 11.05.2023
Başkan Oğuz'dan Mansur Yavaş'a tepki: 'Mansur Yavaş Ankara için bir hayal kırıklığıdır'

Başkan Oğuz'dan Mansur Yavaş'a tepki: "Mansur Yavaş Ankara için bir hayal kırıklığıdır"

Altındağ - 11.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüm

Altındağ - 11.05.2023
Ankara'da 2 ton 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da 2 ton 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Altındağ - 11.05.2023
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sincan mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sincan mitinginde konuştu: (1)

Altındağ - 11.05.2023
Erdoğan: 'Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüm'

Erdoğan: 'Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüm'

Altındağ - 11.05.2023
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Nasıl saf dışı bıraktığı ortaya çıkar

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Nasıl saf dışı bıraktığı ortaya çıkar

Altındağ - 11.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu"

Altındağ - 11.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi) Doğrusu üzüldüm, keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi) Doğrusu üzüldüm, keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi"

Altındağ - 11.05.2023
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Mamak-Altındağ mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Mamak-Altındağ mitinginde konuştu: (2)

Altındağ - 11.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor"

Altındağ - 11.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) 'Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş.

Altındağ - 11.05.2023
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Mamak-Altındağ mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Mamak-Altındağ mitinginde konuştu: (1)

Altındağ - 11.05.2023
Nizip'te Traktör Devrildi: 1 Ölü

Nizip'te Traktör Devrildi: 1 Ölü

Altındağ - 11.05.2023
Nizip'te Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Nizip'te Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Altındağ - 11.05.2023
Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Altındağ - 11.05.2023
Başörtüsü yüzünden saldırıya uğradığını iddia eden kadın o anları anlattı: 'Başörtümü yere attıktan sonra tekrar darp ettiler'

Başörtüsü yüzünden saldırıya uğradığını iddia eden kadın o anları anlattı: "Başörtümü yere attıktan sonra tekrar darp ettiler"

Altındağ - 11.05.2023
Ankara'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Altındağ - 11.05.2023
Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Altındağ - 11.05.2023
Başörtülü kadına 'Az kaldı, sizi göndereceğiz' sözleriyle saldırı iddiası

Başörtülü kadına 'Az kaldı, sizi göndereceğiz' sözleriyle saldırı iddiası

Altındağ - 11.05.2023
Başkentte başörtülü kadına 'Az kaldı, sizi göndereceğiz' sözleriyle saldırı iddiası

Başkentte başörtülü kadına 'Az kaldı, sizi göndereceğiz' sözleriyle saldırı iddiası

Altındağ - 11.05.2023
Sürekli'den saha yorumu Açıklaması

Sürekli'den saha yorumu Açıklaması

Altındağ - 11.05.2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir?

Altındağ - 11.05.2023
Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Altındağ - 11.05.2023
Bakan Bilgin otobüsçü esnafına müjdeyi verdi: Gelir desteğinde bir artış daha yapacağız

Bakan Bilgin otobüsçü esnafına müjdeyi verdi: Gelir desteğinde bir artış daha yapacağız

Altındağ - 10.05.2023
Ankara'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Altındağ - 10.05.2023
Ankara'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Depo Baskınında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Depo Baskınında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Altındağ - 10.05.2023
Ankara'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Ankara'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Altındağ - 10.05.2023
Ankara'da sahte etil alkol imalatçılarına operasyon: 3 gözaltı

Ankara'da sahte etil alkol imalatçılarına operasyon: 3 gözaltı

Altındağ - 10.05.2023

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