Altındağ Haberleri - Altındağ Haber - Haberler

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Altındağ 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Altındağ seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Altındağ hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şehit anneleri ve eşleri Anneler Günü programında bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi) Doğrusu üzüldüm, keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor"

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Bakan Bilgin otobüsçü esnafına müjdeyi verdi: Gelir desteğinde bir artış daha yapacağız

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