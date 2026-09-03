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Altındağ'da aileler arası taşlı sopalı kavga

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga polis ekipleri tarafından ayrıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga polis ekipleri tarafından ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü iki aile arasında taşlarla, sopalarla kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga ayrılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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