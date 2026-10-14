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Ankara Altındağ'da servis aracı devrildi, Karapürçek otobanında 3 kişi yaralandı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Karapürçek otobanında bir servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde servis aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Karapürçek otobanında bir servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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