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Altındağ'da yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö. (23) kontrolündeki 06 VOK 74 plakalı araç, yolun karşısına geçen Muhittin Saat'e (67) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Muhittin Saat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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