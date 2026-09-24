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Ankara Altındağ'da silahla vurulan kişi öldü, zanlı gözaltına alındı

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Ankara Altındağ'da, husumetli iki kişinin su deposunda başlayan tartışması kavgaya dönüştü; silahla vurulan kişi hastanede kurtarılamadı. Polis, olaydan kısa süre sonra zanlıyı gözaltına aldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Feridun Çelik Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Sefa K. ile Deniz A, Doğantepe mevkisindeki su deposunda buluşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sefa K, silahla Deniz A'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Deniz A, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan kısa süre sonra Sefa K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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