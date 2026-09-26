Ankara Altındağ'da köfteci Ali Arduç'u öldüren müşterisi İ.Ö. tutuklandı

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde hesap nedeniyle kavga ettiği seyyar köfteci Ali Arduç'u (46), başına kaldırım taşıyla vurarak öldüren İ.Ö. tutuklandı.

Karapürçek Mahallesi'nde 23 Eylül'de meydana gelen olayda, oğluyla birlikte seyyar köfte tezgahı işleten Ali Arduç ile müşterisi İ.Ö. arasında iddiaya göre, hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı. Başına aldığı darbeyle yere yığılan Arduç, tekmelenerek darbedildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arduç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ali Arduç'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda önceki gün toprağa verilirken, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KİMSEYE ZARARI OLMAYAN, DÜZGÜN BİR ESNAFTI'

Ali Arduç ile aynı bölgede esnaflık yapan Bahadır İnce, "Burada 4-5 aydır esnaflık yapan bir arkadaşımızdı. Yemekten sonra ödeme meselesi nedeniyle tartışma çıkıyor. Sonrasında darbediliyor. Yoğun bakımdaydı vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Kimseye zararı olmayan, düzgün bir esnaf arkadaşımızdı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı