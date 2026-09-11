Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkentedaş'tan yapılan açıklamaya göre 11, 12 ve 13 Eylül günlerinde Ankara'nın Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

11 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1063, 439, Çağdaş, 438, 1061, Gelen Dost, Adnan Kahveci, 1067, 426, 437, 1068 ve 436 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu, Gökçeyurt ve Kavaklı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tatlar Mahallesi ve Kavaklı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 527, Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Sakızağacı, 550, Çayırözü, Yukarı Köyü, 1749, 527/1, 372, 517, 492, Gicik, Peçenek, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu, Nenehatun, Hobi Evleri, Gökçeyurt, Çamlıca, Aydıncık, Karapürçek ve Kavaklı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara İstanbul Devlet Yolu, Kalamış, Yaprak, Nasuhpaşa, Köknar, Adnan Menderes ve Şehit Zafer Çalışkan cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

11 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Necatibey ve Gazi Mustafa Kemal cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kumrular, Gazi Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak 2 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle D 260, Cumhuriyet Afşar, Köseli, Çavuşlu ve Tolköy cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1009, 1021, 1009/1, 901, 1013, 1000, 1006, 1017 ve 931 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmet Adil, Kuzgun, Nazilli, Ali Dede, Meneviş, Kuveyt, Hoşdere, Sabahattin Tuncer, Güz, Yeşilyurt, Tomurcuk, Hüseyin Onat ve Refik Belendir cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yeşilvadi, Şair Nazım ve Dikmen Vadisi 1. Etap cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇUBUK

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Köprü, Kayıboyu, Reşadiye, Berat, Şehit İrfan Dönmez, Hakan, Vadi, Vakur, Özgür, Gonca, Şehit Yüksel Tuzcu, Yıldız, Plevne, Şeyh Şamil, Mermer, Zeybek, Mamur, Sır, Osmanpaşa ve Burak cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aksu, Şeyh Şamil, Kısmet, Körfez, Atakan 1, Mayıs, Hane, Bereketli, Şeyh Şamil İkinci Kısım, Çeşme, Arif 2, Şehit Ali Kayhan, Akıncı, Atakan 4, Atakan 3, Sandal, Orkide ve Arif 1 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Meral cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara İkinci Kısım, Farabi, Kelebek, 1.1, Ankara, Çile, İşlev, Sanayi, 38, Mekke, Başkent, Cihan, Paşa ve Ülke cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karagöl cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yunus Emre, 1.1, Ceren 1, Kahraman 1, Ağda, Süreyya, Akik 2, Dilipak, Gökçek, Kumlu, Basiret, Hisar, Bağış 2, Ceren 3, Karakoç, Hafız Efendi, Akik 1, Akik, Yelken, Gelibolu, Numanlar, Bağış, Albayrak 1, Ülkü, Bağış 4, Albayrak, Letafet, Çavdar, Şehit Bülent Öztürk ve Gazneliler cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Olgunlar, Zirve, Çağatay, Emek, Makam, Karakoç, Ceren 2, Akşemseddin, Fecir 1, Ağda, Bademlik, Semiz, Fecir 3, Dahi 2, Kahraman 5, Ceren 3, Kahraman 6, Karaman Küme, Şehit Mustafa Erciğez, Akşemsettin, Hafız Efendi, Kahraman 2, Ceren 1, Fecir 2, Şehit Bülent Öztürk, Molla Fenari, Sadık Ahmet, Menekşe, Kahraman 8, Bayram, Gelibolu, 14, Fecir, Katip Çelebi, Battal Gazi ve Şener cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 89 ve Erzurum Kongresi cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Erzurum Kongresi, 98, Selçuklular, Op. Dr. Hüseyin Kürşad Avcı ve Sivas Kongresi cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 99, 98, 2. TBMM ve 1. TBMM cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sivas Kongresi cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlıca, 2254, 2257 ve 2256 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2268, 2267, 2251, Göçmen ve 2269 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara Yolu cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beypazarı, 1773, Piri Reis, Orhangazi, Özal, Mareşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız ve Vatan cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuklular cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuklular cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuklular cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2657, Osman Bey, 2658, 2663, 2662, 2659, 2660 ve Söğüt cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2665, 2667 ve 2668 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Osman Bey, 27, 34, 35, 2653, 26, 33, Selçuklular, 14, 30 ve 32 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

GÖLBAŞI

11 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, Köy İçi, 2307, 2607, Çevregöl Parlamenterler Kooperatifi, Hacılar, 2301, 2305 ve 2302 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, 2301, Dostlar 88 Konut Yapı Kooperatifi, 2309, Tulumtaş, 2310 ve Ankara Şehir Yolu cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1540, 533, 539, 540, 438, 603, 534, 535, 524, 538, 532 ve 527 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacılar Küme, 1606, 1604 ve 1603 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turkuaz Villaları ve 1598 numaralı cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1293, 2007, 1338, 1341, 1327, 1294, 1295, Hacılar Küme, 2069, 1291, 1336, 2067, 1292, 1334 ve 1317 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1., Köy İçi, Demirtaş, Altıntaş ve Çaykaya cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1., Köy İçi, Demirtaş, Altıntaş ve Çaykaya cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KEÇİÖREN

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaderli, 1026, Bağım, Anavatan, 1127, 1129/1, 1011/3 ve 1128 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3752, Çorum, 2320, 2046, 2035, 2034, 2032, 2042, 2033, 2036, 2039, 2047, 2029, 2037, 2020 ve Yozgat cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2029, 2034 ve 2036 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1727, Kırşehir, Kayseri Yolu, Keskin Yolu 1, Kayseri Yolu 13 ve Cabatobası cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1063, 439, Çağdaş, 438, 1061, Gelen Dost, Adnan Kahveci, 1067, 426, 437, 1068 ve 436 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 527, Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Sakızağacı, 550, Çayırözü, Yukarı Köyü, 1749, 527/1, 372, 517, 492, Gicik, Peçenek, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu, Nenehatun, Hobi Evleri, Gökçeyurt, Çamlıca, Aydıncık, Karapürçek ve Kavaklı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Özyurt, 1064, Şehit Gökhan Osman Karaduman, 1060, 1073, 1068, 1076, 1067, 1062, 1061, 1059, Şehit Ahmet Yılmaz, Adnan Kahveci ve 1063 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çit, 1068, Şehit Ahmet Yılmaz, Nuri Pamir, Biricik, Gazeteci Mevlüt Işık, Beyler, Kızlar Pınarı, Şehit Gökhan Osman Karaduman ve 426 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

YENİMAHALLE

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3752, Çorum, 2320, 2046, 2035, 2034, 2032, 2042, 2033, 2036, 2039, 2047, 2029, 2037, 2020 ve Yozgat cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

SİNCAN

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Olukpınar, Hükmü Peker, Nurlu Mevkii ve Gıpta cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aşağı Karapınar, Esenyurt, Çalı, Adile Naşit, Türk Şerefli, Huzur, İlter, Çekirdek, Yolun Altı Beyceğiz, Köy Yolu Üstü (Güney), Köy Yolu Altı (Kuzey), Mermi, Kuşçu Mücavir, Yolun Üstü Beyceğiz, Örnek Kuşçu, Macun ve Kargalı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 20.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Osmaniye ve Yeni Yerleşim cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3752, Çorum, 2320, 2046, 2035, 2034, 2032, 2042, 2033, 2036, 2039, 2047, 2029, 2037, 2020 ve Yozgat cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1851 numaralı cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Göz, İlker ve Gölge cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 21.00 ile 23.59 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Onur cadde ve sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 527, Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Sakızağacı, 550, Çayırözü, Yukarı Köyü, 1749, 527/1, 372, 517, 492, Gicik, Peçenek, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu, Nenehatun, Hobi Evleri, Gökçeyurt, Çamlıca, Aydıncık, Karapürçek ve Kavaklı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hamamönü Mevkii, Bacı Yolu, Bacı ve Malıköy cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar ve Çamköy cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 167_1, Zeynep ve Yardımcı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.