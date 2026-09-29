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Ankara Altındağ'da park tartışmasında lastikleri patlatan bir şüpheli tutuklandı

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Ankara Altındağ'da bir vatandaşın aracını çıkarmasını isteyen 3 kişiyle çıkan park yeri tartışması, aracın iki arka lastiğinin patlatılmasıyla büyüdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

Ankara'da park yeri nedeniyle başlayan tartışma büyüyünce, bir vatandaşın aracının iki arka lastiği patlatıldı. Olayın ardından yürütülen çalışmada şüphelilerden biri yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, bir vatandaşın aracıyla bulunduğu sokaktan ayrılmasını isteyen 3 kişi ile arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, aracını bulunduğu yerden çıkarmayacağını belirten vatandaş, şahısların tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Tartışmanın ardından aracın iki arka lastiğinin patlatıldığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın meydana geldiği adresin amacı dışında otopark olarak kullanıldığı da belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüphelilerden bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Park yeri tartışmasıyla başlayan olayın, tehdit ve araç lastiklerinin patlatılmasına kadar uzanması dikkat çekerken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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