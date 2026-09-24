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Ankara Altındağ'da su deposundaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Ankara Altındağ'da Feridun Çelik Mahallesi'ndeki su deposunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. İddialara göre, husumetli olduğu kişiyi silahla vuran S.K. kaçtı; polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Feridun Çelik Mahallesi'nde bir su deposunda meydana geldi. İddialara göre, Deniz Aydın ile aralarında husumet bulunan S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.K., Deniz Aydın'ı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Deniz Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan S.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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