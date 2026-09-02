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Altındağ'da Kaza: Otomobil Bahçeye Düştü, 1 Yaralı

Altındağ'da Kaza: Otomobil Bahçeye Düştü, 1 Yaralı
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Ankara Altındağ'da iki aracın çarpışması sonucu bir otomobil, bir binanın bahçesine düştü. Kazada otomobildeki bir kadın hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, sürücülerin hız sınırına uymadığını ve trafik ışıklarını fark etmediğini belirtti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda bir otomobil ile ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, bir binanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan ve hafif yaralanan bir kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bahçeye düşen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobilin düştüğü binanın sakinlerinden Aysim Özel, olay anında fren ve patlama sesine benzer sesler duyulduğunu söyledi.

Kaza anında korktuklarını dile getiren Özel, "Demir korkulukların üzerine çıkmış ve yan dönmüş bir araç gördük. Can kaybı olmamış ama çok korktuk. İki araç önden çarpışmış. Kadınlar 'yardım edin' diye bağırıyordu. Sanırım sürücüler hız sınırına uymamış ve trafik ışıklarını fark etmemiş." dedi.

Kaynak: AA
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