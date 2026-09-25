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Ankara Altındağ'da kaldırım taşı saldırısında yaralanan köfteci 2 gün sonra öldü

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Ankara Altındağ'da kaldırım taşı saldırısında yaralanan köfteci 2 gün sonra öldü
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir köfteci, hesap tartıştığı müşterisinin kaldırım taşıyla saldırması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan köfteci, hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti; saldırgan olduğu iddia edilen İ.Ö. gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aralarında tartışma çıkan müşterisinin kaldırım taşlı saldırısında ağır yaralanan köfteci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23 Eylül Çarşamba akşamı Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oğlu ile birlikte köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç, köfte yiyen müşterisi İ.Ö.'den hesabı ödemesini istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda İ.Ö.'nün yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı. Başına aldığı darbe sonucu yere yığılan Arduç, yerde de vücudunun çeşitli yerlerine defalarca tekmelenerek darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arduç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakıma alınan Arduç, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan olduğu iddia edilen İ.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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