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Alacak Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alacak Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada S.T., arkadaşı Ö.N.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde S.T., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ö.N.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün Battalgazi Mahallesi 1017'nci Cadde'de meydana geldi. Ö.N. ile S.T. arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. S.T., yanında bulunan tabancayla Ö.N.'ye ateş edip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. S.T., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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