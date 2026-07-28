Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Ankara'da son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan paylaşımlar, kent genelinde artış gösterdiği öne sürülen gizemli sağlık şikayetlerini gündemin ilk sırasına taşıdı. Özellikle Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşanan altyapı sorunları ve su kesintilerinin ardından dile getirilen iddialar kamuoyunda endişe yarattı.

ŞİKAYETLERİN ODAK NOKTASI: MİDE BULANTISI VE YÜKSEK ATEŞ

X (eski adıyla Twitter) platformunda binlerce vatandaş tarafından paylaşılan bilgilere göre; çok sayıda kişide aynı anda benzer belirtiler görülmeye başlandı. Vatandaşların en sık dile getirdiği şikayetler arasında şunlar yer alıyor:

Mide Bulantısı ve kusma

ve kusma Şiddetli ishal ve karın ağrısı

Yüksek ateş

Ani halsizlik ve bitkinlik

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu rahatsızlıkların buzlu içecek tüketiminden ya da şebeke sularının kullanılmasından sonra ortaya çıktığını iddia ederken, acil servislerde yoğunluk yaşandığı yönünde paylaşımlar da yapılıyor.

TRAFOLAR ARIZALANDI, SULAR KESİLDİ

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 26-27 Temmuz tarihlerinde meydana gelen trafo arızaları nedeniyle yaklaşık üç gün boyunca su kesintileri yaşanmıştı. Kesintinin giderilmesinin ardından şebekeye yeniden su verilmesiyle birlikte bazı vatandaşlar, musluklardan akan suyun bulanık, kirli ve kötü kokulu olduğunu öne sürdü. Yaşanan sağlık sorunlarını bu duruma bağlayan kullanıcılar, salgın şüphesini dile getirdi.

ASKİ'DEN "GÜVENLİ SU" VURGUSU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, şebeke suyu kalitesinin düzenli aralıklarla analiz edildiği ve suyun tamamen güvence altında olduğu belirtildi. Ancak ASKİ'nin açıklamalarına rağmen vatandaşlar, yaşanan rahatsızlıkların mevsimsel hastalıklardan ziyade su kaynaklı olabileceğinden endişe ediyor.

RESMİ MAKAMLARDAN HENÜZ DOĞRULAMA GELMEDİ

Sosyal medyada büyüyen iddialara karşın, Sağlık Bakanlığı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şu ana kadar kentte herhangi bir salgın hastalığın bulunduğuna ya da rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklandığına dair doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili resmi kurumların yapacağı açıklamalar ve olası laboratuvar inceleme sonuçları kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları;