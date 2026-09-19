AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ulus'ta Cuma namazı kılıp esnafla buluştu

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ulus'ta vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında, Ankara'nın merkezinde yer alan en eski ve tarihi semtlerden olan Ulus'ta Cuma namazını kılıp, Ankara Kalesi ve Çıkrıkçılar yokuşunun etrafındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın Ulus'taki Programına AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Meftun Kaya, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Bayram, ve Altındağ İlçe Teşkilatı Yöneticileri de hazır bulundu.

Aslanhane Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Aslanhane Camii'nde Cuma namazını kıldı. Ankara Kalesi civarında yer alan ve 13. yüzyıldan günümüze ulaşan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Aslanhane Camii'ndeki Cuma namazının ardından Oktay, cemaatle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Oktay, cemaatin talep ve beklentilerini dinledi.

Oktay, caminin yanındaki Ahi Şerafeddin Türbesi'ni de gezerek dua edip, cami hocasından buradaki durumuna ilişkin bilgiler aldı. Ziyaretinin ardından değerlendirmede bulunan Oktay, Ulus'taki bu kadim mabette vatandaşlarla aynı safta ve aynı duada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ankara Kalesi ve Çıkrıkçılar Yokuşu çevresindeki esnafla buluştu

Oktay, Cuma namazının ardından Ankara Kalesi ve Çıkrıkçılar Yokuşu çevresindeki tarihi sokakları gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, alın teri, helal kazanç, dayanışma ve komşuluk hukukunu esas alan Ahilik kültürünün Ankara'nın tarihi sokaklarında yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oktay, esnaf ve vatandaşları ziyaretlerinde gönül bağlarını güçlendirdiklerini ifade etti. Oktay, ziyaretleri esnasında esnafa kazançlarının bereketli, işlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Müzik ve Yeşilçam temalı kafede sohbet

Programının sonunda Oktay, Ankara'nın tarihi Kale çevresinde yer alan müzik ve Yeşilçam temalı bir kafede oturarak buradaki vatandaşlarla buluştu.

Gramofon sesleri ve taş plakların eşlik ettiği nostaljik mekanda bulunan vatandaşlarla ve kafenin işletmecisiyle sohbet eden Oktay, hep birlikte çay içerek çok keyifli vakit geçirdi. Gramofonda çalan Türk Sanat Müziği eserlerine eşlik etti.

Yerli ve yabancı müzik ve sinema sanatçılarına ait görsellerin de yer aldığı mekan hakkında işletmeciden bilgi alan Oktay, Başkent'in kültürel dokusuna ve şehir hafızasına katkı sunan, geçmişin değerlerini yaşatan böyle özgün mekanları çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

Oktay, ev sahipliğinden dolayı işletmecilere teşekkür edip hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek Ulus'tan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı