Altındağ'da tartışma cinayeti: Şüpheli yakalandı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi 1017. Cadde'de Ö.N. ile S.T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucunda S.T.'nin arkadaşı Ö.N.'yi silahla öldürdüğü iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.T.'yi yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı