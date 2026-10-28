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Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

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Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu, fuhuş ve çocuk istismarı iddiaları nedeniyle daha önce mühürlenen pavyonların bulunduğu bölgede yıkım çalışmaları başladı. Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde bugüne kadar 38 eğlence mekanı kapatılırken, belediye ekipleri işletme şartlarına uygun olmayan 4 yapıyı yıktı. Bölgede yıkım çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

  • Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Çankırı Caddesi'nde, emniyet ve valilik tarafından güvenlik ve asayiş bakımından sakıncalı bildirilen 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim'de düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında Ulus bölgesindeki 20 eğlence mekanı mühürlenmişti.
  • Çankırı Caddesi'nde bugüne kadar toplam 38 eğlence yeri kapatıldı; bölgede önümüzdeki günlerde başka yapıların da yıkılması gündemde.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, uyuşturucu, fuhuş ve çocuk istismarı gibi suçlara ilişkin iddialar kapsamında daha önce mühürlenen eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede yıkım çalışmaları başladı. Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde işletme şartlarına uygun olmadığı belirlenen yapılar, belediye ekiplerince yıkılıyor.

PAVYONLAR TEK TEK YIKILIYOR

Başkent Ankara'nın Ulus semtinde bulunan pavyon ve eğlence mekanlarına yönelik başlatılan işlemlerde yeni bir aşamaya geçildi.

Altındağ ilçesindeki Çankırı Caddesi'nde, daha önce çok sayıda eğlence mekanının kapatıldığı bölgede yıkım çalışmaları başlatıldı.

Altındağ Belediyesi ekipleri, emniyet ve valilik tarafından genel güvenlik ve asayiş bakımından sakıncalı olduğu bildirilen yapılara yönelik harekete geçti. Çalışmalar kapsamında 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

20 EĞLENCE MEKANI MÜHÜRLENMİŞTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim'de gerçekleştirilen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında Ulus bölgesindeki 20 eğlence mekanı mühürlenmişti.

İşletmeler hakkında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı yasa dışı faaliyetlere ortam sağlandığı yönünde iddialar bulunuyordu.

Soruşturma dosyasında, reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin bulguların yer aldığı da öne sürülmüştü.

Söz konusu iddialara ilişkin adli ve idari süreçler devam ediyor.

BÖLGEDE 38 EĞLENCE YERİ KAPATILDI

Çankırı Caddesi'nde bugüne kadar toplam 38 eğlence yerinin kapatıldığı bildirildi.

Kapatma işlemlerinin ardından işletme şartlarına uygun olmayan ve güvenlik açısından sakıncalı olduğu belirtilen yapıların yıkımına geçildi.

Bölgede önümüzdeki günlerde başka yapıların da yıkılması gündemde.

ULUS'UN TARİHİ KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARILACAK

Yıkım çalışmalarının ardından Ulus'un tarihi kimliğinin ve kültürel dokusunun yeniden ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Bölgenin çevre düzenlemesiyle daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıcaylakhuseyin95:

ellerine kollarina saglik sehir içinde pavyon ne pavyonlari lütfen dağ başina insanlarin ailelerin yaşamadigi uzak biyere içip içip birbirleriyle kavga edip kafasi bi milyon hastanelere koşup bütün insanlara eziyet oluyorlar lutfen dag başi biyeriye insanlardan ailelerden çok uzak biyerlere yollayin yada tamamen kapatin

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Haber Yorumlarıcemilk1987:

evet yani Ulus gibi tarihi camileri olan Ulus gibi tarihi yerleri olan bir yere yakışmıyordu böyle eğlence mekanları

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Haber YorumlarıMehmet Karacan:

Çok güzel olmuş. Kültürümüzde olmayan şeyleri bu millete dayattılar.

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