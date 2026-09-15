Başkent'te elektrikler kesilecek! 15-16 Eylül Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yeniden gündeme geldi. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15-17 Eylül tarihleri arasında Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Altındağ, Beypazarı ve Çamlıdere ilçelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden onlarca mahalle, sokak ve cadde etkilenecek. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, kesintiler kaç saat sürecek ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe tüm detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Beytepe Mahallesi Yeşil Kuşak ve 1734/2 numaralı bölgede kesinti yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Kara Koyunlu Çiftliği, Merkez, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevkii, 2308, 2307, Karakoyunlu, Bacı, Sincan Doğal Besi Çiftliği, 2300, 2306, Anayurt, B Kümesi Akkaya, Tekke Küme ve Gökler bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında 4930 numaralı bölgede kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 14.30 ile 18.00 arasında 3637 numaralı bölgede kesinti planlanmıştır.

Yine 16 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında 182, Bağlar, Sarıcakaya, 115, Seyran, 188, 167, Hınıs, Narman, Aşkale, Serhat, Belligün, Tekman, Mihalıççık, Çat ve 178 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

Saat 15.30 ile 17.30 arasında ise Kuveyt, Kavaklıdere, Yazanlar, Gülden, Güneş, Paris ve Gelibolu bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Ceritoğlu, Alparslan Türkeş, Kırım, Mevlana ve Bişkek bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

Aynı gün saat 15.30 ile 17.30 arasında Zeytindalı ve Paris bölgelerinde kesinti olacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Kırkpınar, Willy Brandt ve Andrey Karlov bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Mevlana bölgesinde kesinti olacaktır.

Aynı gün ve aynı saatler arasında Anıt, Önder, Dögol, Ayten ve Mareşal Fevzi Çakmak bölgelerinde de kesinti yaşanacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Esence, Yeni, Küçük Beltepe, Onbaşı, Aşağı, Yukarı, Beltepe, Kapaklı, Merkez, Üçağıl, Tatlısu ve Okluca bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 2598, Ihlamur, Söğüt ve 2579 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 17.00 ile 18.00 arasında Sağlık 1, Tuna ve Halk bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 13.30 ile 15.00 arasında 896/1, 900, 921, 922 ve 924 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

Saat 15.30 ile 17.30 arasında 948, Şehit Ersan, 980, 970, 965, 942, 960, 966, 982, 959, 956 ve 931 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

Saat 13.00 ile 15.00 arasında Atayolu, Mimar, Sinan, 753 ve Dikmen bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Saat 09.00 ile 11.30 arasında Bülbülderesi, Serpmeler, Hülya, Bağlar, Bahar, Esat, Belligün, Ballıbaba, Bülbül ve Başçavuş bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

Saat 09.30 ile 10.30 arasında 257 numaralı bölgede kesinti olacaktır.

Saat 10.00 ile 18.00 arasında Kahraman Kadın, Mahatma Gandhi ve Koza bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 11.30 ile 12.30 arasında Dumlupınar, Eceabat ve Doğa bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

Aynı saatler arasında 767, 750 ve 768 numaralı bölgelerde de kesinti olacaktır.

Son olarak 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Yavrucuk Küme, Yavrucuk ve Gökçehüyük bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Etimesgut

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kara Koyunlu Çiftliği, Merkez, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevkii, 2308, 2307, Karakoyunlu, Bacı, Sincan Doğal Besi Çiftliği, 2300, 2306, Anayurt, B Kümesi Akkaya, Tekke Küme ve Gökler bölgelerinde kesinti olacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında 83 ve 85 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında A Kümesi Akkaya, Dumlupınar, 4351, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, 4368 ve 4353 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Kızılelma, 2272, 2278 ve 2276 numaralı bölgelerde kesinti yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 11.00 arasında 108, 107 ve 1. İnönü bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

Saat 15.40 ile 17.00 arasında Ayaş Ankara Yolu, 308, Emiryaman ve 305 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında 5321, 5322 ve Bozhöyük bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Şehit Sinan Özarslan, 109, 2. İnönü, 1. İnönü ve 107 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.45 arasında 1438, Ayaş Ankara Yolu, 1432, 1433, 1427, 1428, 1431, 1434, 1424 ve 1429 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Karabağ Şehitleri, 1404, Melekli ve Kaplan bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında 2. İnönü, 1. TBMM ve 5352 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

Aynı gün saat 15.00 ile 17.00 arasında 107, 2. İnönü, 1. İnönü ve 5328 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.15 arasında 373, Kayı, Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, 371, Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Parkı, 370, Baharat, Bildiren, Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri, Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtışen, Bilal ve Canlı bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Bozhöyük ve 2. İnönü bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında 10 ve 560 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 11.00 arasında 305, 5338, 5328, 5333, Akıncılar, 5344 ve 5339 numaralı bölgelerde kesinti yapılacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında 2646, Malazgirt 1071, 2642, Şehit Mehmet Çavuş ve 2649 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında Malazgirt 1071 bölgesinde kesinti olacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Selçuklular bölgesinde kesinti yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Beypazarı, 1773, Piri Reis, Orhangazi, Özal, Mareşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız ve Vatan bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Eskişehir Devlet Yolu, Hisarlıkaya, Balkuyumcu Evleri, Kartalkaya, 5228, 5275, 5283, Bağdat, 5278, 5231, 5230, 5281, 5282, 5280, 5273, 5249, Emek Birikim, 5242, 5235, 5248, 5225, 5241, 5243 ve Ballıkuyumcu Mahallesi bölgelerinde kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Yeşilova, 4031, İstasyon, 4012 ve 4011 numaralı bölgelerde kesinti yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 11.00 arasında 5352, Göksu Parkı, 2. İnönü ve 5351 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında 2. İnönü ve Göksu Parkı bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında yine 2. İnönü ve Göksu Parkı bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında 1408 ve 1414 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

Saat 09.00 ile 11.00 arasında 1401, 45, Şehit Sinan Özarslan, 55 ve Selçuklular bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında 187, 201 ve 198 numaralı bölgelerde kesinti yapılacaktır.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında A Kümesi İlhanköy, 1773, Mimar Sinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Piri Reis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

Son olarak saat 14.30 ile 16.30 arasında 276 numaralı bölgede kesinti olacaktır.

Altındağ

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 1087, 1076, Şehit Ömer Azak, 1069, 1058, 1057, 1054, 1061, 1778, 1048, 879/1, 1055/1, Şehit Ertuğrul Kocaer, 1056, 1090, 1059, 1060, 1070, 1077, 1053, 1170, 1066 ve 1093 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 1772, 1776, 1767/1, 1778, 1048, 1060, 1767, 1774, 1773 ve 1066 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Peçenek, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 ile 16.30 arasında 181/4, 229/2, 216/1, 196, 212/7, 192, 191/1, 197/1, 188, 189, 212/8, 212, 220/1, 197/2, 230/2, 191/2, 197/4, 191, 215/1, 190, 220 ve 213 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 10.30 arasında Ebrar, 146/2, 144, Bedir, Buhara, 145/2, Şehit Ömer Halisdemir, 134/7, 144/1, 149, 152/1, 147, 151/1, Gülpınar ve 145 numaralı bölgelerde kesinti yapılacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Doğu, Gülpınar, 166, Şehit Hasan Cevher, 163/2, 155, 156, 145/2, 163/1, Eymen, 146/1, 160, 169, Ebrar, Buhara, 153 ve 147 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

Saat 14.00 ile 15.30 arasında Doğu, 162, 185/1, 204/1, 202, 163/1, 204, 204/2, 160, 200, 197/3, 197/4 ve 199 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında 714/5, 687/11, Kasımpatı, Şehit Talip Yener ve Şehit Orhan Yıldız bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Saat 14.00 ile 15.30 arasında Adalıhalil, Hazım Körmükçü, Babür, 675 ve Tasasız bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Tasasız, Taksim, 749/4, Mevlana, 736/10, 737/1, 766/3, 766/8, Kiremitli, Kasımpatı, 936/1, 714/4, Kartopu, 766/2, Şehit Talip Yener, 715, Tanıştıran ve Şile bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 16.00 ile 17.30 arasında Taksim, Babaharman, Doğuş ve Şile bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

17 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 12.30 arasında Dumlupınar, Eceabat ve Doğa bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

Aynı gün saat 09.00 ile 10.30 arasında Babaharman, Şehit Talip Yener, Önsezi ve Doğuş bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Kasımpatı, Çamlıtepe, Atıfbey Mahallesi, Sinanpaşa, 749/6, 714/2, 762/16, 762/14, Altındağ, Doğanşehir, 766/5, 764/1, 766/10, Şehit Talip Yener, 764/3, 764/4, 764/5, 764/6, 764/7, Tel, Mevlana, Öğüt, Hayri Artmanlar, Babaharman, Şile, Aydos, Önsezi, İnecik, Takvim ve Şayak bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Saat 09.30 ile 10.30 arasında 1135, 1154, 1148, 1181/1, 1131 ve 1109/1 numaralı bölgelerde kesinti planlanmıştır.

Saat 14.00 ile 15.30 arasında Babür, İnnap, Petek, Ziraat, Koca Yusuf, Altındağ, Çimenli, Eflatun ve Doğanşehir bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 14.30 ile 17.30 arasında Şehit Eyüp Öksüz, Şehit Harun Aydın, 504, 502, 445, 482, 503, Şehit Ali Rıza Altın, Şehit Bülent Yalçınkaya, 498, 480, 481, 448, 499, 446, 505 ve Karapürçek bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Son olarak saat 09.00 ile 17.00 arasında Ahmetadil, Köyiçi 1. Kısım ve Gazze bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

Beypazarı

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Sabahattin Yakan, Kanarya, Çantırlı, Bulgurdede 1, Bulgurdede 4, Bulgurdede 3, Badem, Bulgurdede 5, Hıdırlık Yolu, Hıdırlık ve Bulgurdede 2 bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında Acısu ve Üreğil bölgelerinde kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 12.30 arasında Üreğil bölgesinde ayrıca kesinti planlanmıştır.

Çamlıdere

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 2. Küme Çukurören, Öreniçi, 3. Küme Çukurören ve 1. Küme Çukurören bölgelerinde kesinti olacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar ve Çamköy bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Yılanlı, Camili, Mandıra Osmansin, Benli Yayla, Yayla Yılanlı, Benli Yaylası Küme Evleri ve Benli Yaylası bölgelerinde kesinti planlanmıştır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında Beşbeyler, Kargalar, Sarpın Çiftliği, Sofu Deresi, Çamurla, Üreğil Çiftliği, Yukarıdere ve Beşbeyler Küme bölgelerinde kesinti olacaktır.

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ahatlar, Buğralar, Çal, Tokar, Mandıra Bökeler, Mandıra Özmüş, Alıçbaşı, Aşağı Dörtkonak, Eldelek, Güney Yayla, Eskice, Güney Tatlak, Kuzey Tatlak, Dedem Çayırı, Akpınar Çatağı, Kuzey Yayla, Yahşihan Yaylası, Yayla Elvanlar, Çit, Çift, Yayla Eldelek, Yayla Dörtkonak, Yayla İnceöz, Yayla Sarıkavak, Yayla Özmüş, Özmüş, Doğanlar, Yayla Buğralar, Yayla Bökeler, Yukarı Sarıkavak, Muratlar, Göl, Aşağı Sarıkavak, Bakırlı, Kurt ve Yukarı Dörtkonak bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Son olarak saat 10.00 ile 17.00 arasında Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar ve Yayla Alakoç bölgelerinde kesinti planlanmıştır.