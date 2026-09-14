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Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, okul denetimini yerinde inceledi

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, okul denetimini yerinde inceledi
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Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, yeni eğitim öğretim yılı çerçevesinde, Altındağ’da yer alan Polis Amca İlkokulu’nda icra edilen güvenlik denetimlerini inceledi ve bilgi aldı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, yeni eğitim öğretim yılı çerçevesinde, Altındağ'da yer alan Polis Amca İlkokulu'nda icra edilen güvenlik denetimlerini inceledi ve bilgi aldı.

2026 - 2027 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Ankara'da okul çevrelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Polis ekiplerince okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, şüpheli olarak belirledikleri araçlarda arama yaptı ve kimlik sorgulamaları gerçekleştirdi. Altındağ'daki Polis Amca İlkokulu'nu ziyaret eden Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ise denetimleri yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerle bir süre vakit geçiren Yüksek, hediyeleri vermesinin ardından velilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. İl genelinde alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Yüksek, uygulamaların eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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