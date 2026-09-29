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Altındağ'da yangında iki mobilya dükkanı kullanılamaz hale geldi, ölen yaralanan olmadı

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Altındağ'da yangında iki mobilya dükkanı kullanılamaz hale geldi, ölen yaralanan olmadı
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Saat 17.00 sıralarında Hacı Bayram Mahallesi Ayhan Sokak'taki mobilya dükkanında çıkan yangın, bitişikteki dükkana sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki dükkan kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, yan yana bulunan iki mobilya dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Hacı Bayram Mahallesi Ayhan sokak üzerindeki bir mobilya dükkanında çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan diğer mobilya dükkanına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken iki dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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