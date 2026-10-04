Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Selahattin Yarkın Altındağ, Bettina ile birinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Bettina" isimli atıyla Selahattin Yarkın Altındağ kazandı.

Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dereceye giren biniciler belli oldu.

Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışmada biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda "Bettina" isimli atıyla Selahattin Yarkın Altındağ birincilik, Osman Şen "Nagano" adlı atıyla ikincilik, "Quintus-L" isimli atıyla mücadele eden Sencer Can ise üçüncülük elde etti.

Organizasyonu Richard Grom, "Air Force One 19" adlı atıyla dördüncü, Hulki Karagülle ise "Ricard de Muze" isimli atıyla beşinci tamamladı.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanı Mustafa Çelik, Ankara Atlı Spor Kulübü Başkanı Erol Özel ile protokol üyeleri takdim etti.

Kaynak: AA