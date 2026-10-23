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Ankara'da 50 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı

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Ankara'da 4 ayrı suç dosyasından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ve Altındağ İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı. Tutuklanan hükümlü, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ankara'da hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca hakkında "hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" şeklinde 4 ayrı suç dosyasından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'nin yakalanması için istihbari çalışma yürütüldü. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda firari hükümlü yakalandı. O.T., işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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