Ankara Altındağ'da yıkılan dükkanda çıkan yangın yan taraftaki metruk dükkana sıçradı

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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki metruk dükkanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Hacı Bayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan metruk haldeki başka bir dükkana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA