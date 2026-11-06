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Altındağ'da Maarif Sineması için dönüştürülen salonda film gösterimi yapıldı

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Altındağ'da Maarif Sineması için dönüştürülen salonda film gösterimi yapıldı
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Altındağ'daki Özdemir Gürocak İlkokulunda konferans salonu, Maarif Sineması projesi kapsamında sinema salonuna dönüştürüldü. Öğrenciler 'Oyun Avcıları'nı, öğretmenler 'Tek Yürek İmalat-ı Harbiye (Ankaragücü)' filmini izledi; yönetmen Serdar Çetinkaya da gösterime katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarif Sineması" projesi kapsamında Altındağ'daki Özdemir Gürocak İlkokulunda sinema gösterimi yapıldı.

Proje kapsamında, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Özdemir Gürocak İlkokulunda konferans salonu, ses sistemleri ve dijital ekran sistemleriyle tam donanımlı bir sinema salonuna dönüştürüldü.

Öğrenciler, "Oyun Avcıları" çizgi filmini, öğretmenler ise "Tek Yürek İmalat-ı Harbiye ( Ankaragücü )" isimli filmi izledi.

İki filmin yönetmeni Serdar Çetinkaya da öğrencileri yalnız bırakmadı. Film gösterimlerinin ardından Çetinkaya, öğrencilerin filme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Tek Yürek İmalat-ı Harbiye ( Ankaragücü )" filmini eski FIFA hakemlerinden Ali Palabıyık ve Ankaragücü Kulübü Altyapı oyuncuları da izledi.

Film gösterimlerinin ardından bir teşekkür konuşması yapan Okul Müdürü Hakan Çetinkaya ise etkinliklerin amacının maarif modeline uygun gösterimler ile çocukları aydınlatmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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