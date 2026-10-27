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Altındağ'da güvenlik gerekçesiyle 3 işletme belediye ekiplerince yıkıldı

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Altındağ'da Emniyet'in denetimlerinin ardından güvenlik açısından uygun olmadığı değerlendirilen bir eğlence mekanı ve 2 büfe hakkında işlem başlatıldı. Belediyeye yapılan bildirim ve tebligatın ardından 3 işletme iş makineleriyle yıkıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde güvenlik açısından uygun olmadığı değerlendirilen bir eğlence mekanı ile 2 büfe, belediye ekiplerince yıkıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sonucunda Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanı ile 2 büfe hakkında işlem başlatıldı.

Altındağ Belediyesine iletilen bildirimin ardından işletme sahiplerine tebligat yapılarak yıkım süreci başlatıldı.

3 işletmenin yıkımı, belediye ekiplerince iş makineleriyle yapıldı.

Kaynak: AA
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