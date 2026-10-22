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Altındağ'da kıraathanede arkadaşını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Rüzgarlı Caddesi'ndeki kıraathanede arkadaşıyla çıkan tartışma büyüyünce zanlı tabancayla ateş ederek arkadaşının ölümüne neden oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı ile iş yeri sahiplerinden S.Y'yi gözaltına aldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalandı.

Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir kıraathanede M.Ö. ile korsan taksicilik yapan arkadaşı Serkan Yılmaz arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, Yılmaz'a tabancayla ateş etti.

Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.Ö. ile iş yeri sahiplerinden S.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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