Yasemin Ergene, "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan başarılı oyuncular arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerindeki yapımlarla dikkat çeken Ergene'nin hayatı ve kariyerinin yanı sıra yaşı ve nereli olduğu da merak ediliyor. Yasemin Ergene kimdir? Yasemin Ergene kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncunun kariyerine ve yaşamına dair merak edilenler...

YASEMİN ERGENE KİMDİR?

Yasemin Ergene, oyuncu ve model kimliğiyle tanınan Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. Özellikle Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

YASEMİN ERGENE KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985 tarihinde doğdu. 18 Ağustos 2026 itibarıyla 41 yaşındadır.

YASEMİN ERGENE NERELİ?

Yasemin Ergene, Hamburg, Almanya doğumludur. Çocukluk yıllarının bir bölümünü Almanya'da geçiren Ergene, daha sonra Türkiye'de yaşamaya başlamıştır.

YASEMİN ERGENE'NİN KARİYERİ

Yasemin Ergene, kariyerine modellik ve reklam çalışmalarıyla başladı. Oyunculuk eğitimleri aldıktan sonra televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Ergene, Çocuğun Var Derdin Var, Koçum Benim, Ah Be İstanbul, Aşk Oyunu gibi yapımlarda yer aldı.

Oyuncunun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise Doktorlar dizisi oldu. Dizide Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonraki yıllarda oyunculuk kariyerine ara veren Yasemin Ergene, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer aldı.