Yasemin Ergene kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yasemin Ergene'nin hayatı, yaşı ve rol aldığı diziler yeniden gündeme gelirken, oyuncunun kariyeri de merak konusu oldu. Koçum Benim, Çocuğun Var Derdin Var, Ah Be İstanbul, Aşk Oyunu, Doktorlar ve Babam Adam Olacak gibi yapımlarda rol alan Ergene, 2019 yılında Mucize Doktor dizisinde de Ela karakteriyle konuk oyuncu olarak ekran karşısına çıktı.

YASEMİN ERGENE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Ergene, özellikle Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Türk oyuncudur. 22 Ocak 1985 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Ergene, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Ergene, 2000'li yıllarda rol aldığı yapımlarla dikkat çekmiştir.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra modellik ve reklam çalışmalarında da yer alan Yasemin Ergene, Aşk Oyunu dizisinde canlandırdığı Ekin karakteriyle de tanınmıştır. Ancak oyuncunun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, Doktorlar dizisindeki Ela Altındağ rolü olmuştur.

YASEMİN ERGENE NERELİ?

Yasemin Ergene, Almanya'nın Hamburg kentinde doğmuştur. 22 Ocak 1985 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, henüz üç yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Çocukluk ve eğitim hayatının önemli bir bölümünü Türkiye'de geçiren Ergene, oyunculuk eğitimi alarak televizyon dünyasına adım atmıştır.

YASEMİN ERGENE KAÇ YAŞINDA?

22 Ocak 1985 doğumlu olan Yasemin Ergene, 1 Eylül 2026 itibarıyla 41 yaşındadır. Kova burcu olan oyuncu, genç yaşta başladığı kariyerinde özellikle 2000'li yıllarda rol aldığı televizyon dizileriyle tanınmıştır.

YASEMİN ERGENE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yasemin Ergene'nin oyunculuk kariyeri 2002 yılında Koçum Benim dizisiyle başlamıştır. Ardından farklı televizyon projelerinde rol alan oyuncunun öne çıkan dizileri şöyle sıralanabilir:

• Koçum Benim – Eylül

• Çocuğun Var Derdin Var – Sibel

• Ah Be İstanbul

• Aşk Oyunu – Ekin Serbest Teksoy

• Doktorlar – Ela Altındağ

• Babam Adam Olacak

• Mucize Doktor – Ela Altındağ

• Tuzlu Kahve

DOKTORLAR DİZİSİNDE ELA KARAKTERİNİ CANLANDIRDI

Yasemin Ergene'nin kariyerindeki en önemli yapımlardan biri Doktorlar oldu. Dizide Ela Altındağ karakterine hayat veren oyuncu, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ergene'nin adı uzun yıllar boyunca özellikle Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle birlikte anıldı.

YASEMİN ERGENE'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Yasemin Ergene, Vizontele Tuuba ve Hırsız Var! gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Oyuncunun yer aldığı bu projeler, kariyerinin televizyon dışındaki çalışmalarında da önemli bir yere sahip oldu.

YASEMİN ERGENE OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Yasemin Ergene, genç yaşlarda modellik ve oyunculuk alanında çalışmalar yapmaya başladı. Oyunculuk eğitimi alan Ergene, 2002 yılında Koçum Benim dizisiyle televizyon ekranlarında yer aldı. Sonraki yıllarda Aşk Oyunu ve Doktorlar gibi sevilen dizilerde rol alarak tanınırlığını artırdı.

YASEMİN ERGENE'NİN OYUNCULUK KARİYERİ

Yasemin Ergene, özellikle 2000'li yıllarda Türk televizyonunun dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer aldı. Aşk Oyunu ve Doktorlar dizilerindeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, daha sonraki yıllarda ekran çalışmalarını sürdürdü. Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ise Ergene'nin kariyerinde en çok hatırlanan rollerden biri oldu.