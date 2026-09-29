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Altındağ'da iki mobilya dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok

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Altındağ'da iki mobilya dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok
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Ankara Altındağ'da Hacıbayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta bitişik iki mobilya dükkanında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dükkanlar kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmaları sürüyor ve yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi.

Ankara'da bitişik halde duran iki mobilya dükkanında bilinmeyen nedenle meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, hasar oluşan dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta yer alan bitişik haldeki iki mobilya dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen dükkanlarda soğutma çalışmaları devam ederken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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