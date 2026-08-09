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Altındağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Altındağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir otomobilin başka bir araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otomobilin başka bir araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Hüseyingazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde 06 FBH 862 plakalı otomobil, henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobile yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesi sonucunda Mehmet Şimşek'in (81) hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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