Ankara Altındağ'daki Şair ve Yazarlar Evi Müzesi edebiyatseverleri geçmişe götürüyor

Ankara'da 'Şair ve Yazarlar Evi Müzesi', Türk edebiyatının önemli isimlerine ait kitap, fotoğraf ve kişisel eşyalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Altındağ ilçesinin Hamamarkası bölgesinde bulunan 'Şair ve Yazarlar Evi Müzesi', Türk edebiyatının önemli isimlerine ait eserleri, fotoğrafları ve kişisel eşyalarıyla edebiyatseverleri geçmişe götürüyor. Müzenin 2017 yılında hizmete girdiğini belirten Müze sorumlusu Nurgül Aktaş, Müze'ye ziyaretçilerin ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi. Müzenin insanlar için illiyet bağı taşıdığını ifade eden Aktaş, öğrenciler, akademisyenler, kitap ve edebiyat severlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

"Müze 4 teşhir salonundan oluşmaktadır

Müzeye girildiği zaman Başkent için özel oluşturulmuş Ankara Kitaplığı ile karşılaşıldığını anlatan Aktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'yla ilgili tarihi, antik, bulunması zor kitapların olduğu bir kitaplıktır. Bunun dışında müze 4 teşhir salonundan oluşmaktadır. Bir tanesi söyleşi odası olarak da hizmet vermektedir. İlk girildiği zaman müzenin sol bölümünde yer alan teşhir salonu 'Yedi Güzel Adam' odası olarak kullanılmaktadır. Burada Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt gibi Yedi Güzel Adamı oluşturan kişilerin olduğu, biyografilerinin sergilendiği bir teşhir salonu var. Girişte sağ tarafta yer alan teşhir salonunda ise 1950'li yıllarda Ankara'da özellikle çıkan edebi dergiler, Hisar, Mavi akımının olduğu Mavi dergisi gibi."

"1990'lara damgasını vuran Cumhurbaşkanı'na ait bir şiir kaseti de yer alıyor"

Öte yandan edebiyat dergilerinin de yer aldığı bir bölümün olduğunun altını çizen Aktaş, "Şiir kaseti bölümü var. 1990'lara damgasını vuran Cumhurbaşkanı'na ait bir şiir kaseti de yer alıyor. Müzenin üst katında da yine 2 teşhir salonu yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde edebiyat alanında iz bırakmış şair ve yazarların biyografilerinin yanı sıra koleksiyon eşyaları, kişisel eşyaları da teşhir edilmektedir. Müzede özellikle Abdurrahim Karakoç'un Mihriban'ı yazdığı şiirin daktilosu, Hilmi Yavuz'un el yazıları, Rasim Özdenören'in kalemi, Ahmet Arif'in gözlüğü gibi şahsi eşyalar yer alıyor. Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e, Cemal Süreyya'dan Atilla İlhan'a kadar birçok şair ve yazarın biyografilerini de görebilirler" şeklinde konuştu.

Müzeye gelen ziyaretçilerin Kamu Personeli Seçme ve Seçilme Sınavı'nda (KPSS) Erdem Beyazıt ile ilgili sorulan soruyu ziyaretlerinden öğrendikleri bilgi ile doğru yanıtladıklarını kaydeden Aktaş, ziyaretçilerden olumlu geri dönüş aldıklarını dile getirdi.

"2 ila 2 buçuk saat müzeyi gezenler var"

Müzeye bağış yapmak isteyenlerinde olduğunu ifade eden Aktaş, "Geçenlerde bir ziyaretçi Necip Fazıl Kısakürek'in bir kitabının 1'inci basımının kendisinde olduğunu ve buraya bağışlamak istediğini söyledi. Bunun gibi şeyler oluyor. Müzede gezenler arasında edebiyatla bir illiyet bağı olduğu için 2 ila 2 buçuk saat müzeyi gezenler var. Gerçekten bu ilgi görülmeye değer" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı