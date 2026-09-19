Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül 2026 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

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Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkentedaş elektrik kesintisi listesi araştırmaları gündemde. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20-21 Eylül tarihleri arasında Ankara'nın Etimesgut, Keçiören, Altındağ, Beypazarı, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde farklı saatlerde ve sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerde, ilçelere bağlı çok sayıda cadde ve sokak etkilenecek. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve saatler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

20 Eylül 2026 tarihinde saat 14:31 ile 15:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1872 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Kaplan caddelerinde kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 305 numaralı sokakta kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak, ancak etkilenecek cadde veya sokak bilgisi belirtilmemiştir.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM caddelerinde kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 14:00 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1405, 1406, 1402 numaralı sokaklar ile Şehit Mehmet Çavuş ve Kaplan caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 13:00 ile 15:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1639, 1631, 1637, 1641, 1642, 1672, 1651, 1652, 1638 ve 6230 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. TBMM caddesinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beypazarı, 1773, Pirireis, Orhangazi, Özal, Mareşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız ve Vatan caddelerinde kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 39, 48, 50, 38, 40 ve 47 numaralı sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1752, 61, 56, 58, 66, 64 ve 2635 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 11:30 ile 13:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 59, 60, Malazgirt 1071, 61 ve 2635 numaralı sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet caddesi ile 2642, Malazgirt, Şehit Mehmet Çavuş, 2672, 2643, 1430 ve Malazgirt 1071 sokaklarında kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1414, 1409 ve 1411 numaralı sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1438 numaralı sokak, Ayaş Ankara Yolu ile 1432, 1433, 1427, 1428, 1431, 1434, 1424 ve 1429 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 11:30 ile 13:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara Yolu ile 1409 ve 1407 numaralı sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1408, 1417 ve 1415 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çevre Yolu, 4571, Eskişehir Devlet Yolu, 4566, 4572, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu, 4574, 4569, 4576, 4567 ve Çiçektepe bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 11:30 ile 13:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Nihat Öztay ve 1. TBMM caddelerinde kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 134 numaralı sokak ile 1. TBMM ve Nihat Öztay caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 585, 126 ve 137 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 134 numaralı sokak, 1. TBMM ve 6038 numaralı sokakta kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 11:30 ile 13:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 132, 131 ve 137 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2437 numaralı sokak, Köy İçi, 2577, 2583, 2582, Tulumtaş, 2576, 2573, 2574 ve 2575 numaralı sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

KEÇİÖREN

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atış, 1079, 1082, 1073, 1075, 1074, 1070, Zühtü Bey, 1072, Şehit Ahmet Yılmaz, Doğangün, Dadaş, Anavatan, Özyurt, Arlı, Kaplan, 1077, Gülbaba, 1113 ve Kozluca caddelerinde/sokaklarında kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 372, Çiğdem, 396, Nurcan, 395, 390, 391, Esenler, Gazeller, 394, 389, 387, 388 ve Tosyalılar sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Nenehatun, Gökçeyurt, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 13:30 ile 15:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 879, 846, Osmangazi, 876, 873, 889, 872, 864, 892, 783, Ümitova, 874, 875, 866, 845 ve Demirciler sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 10:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 922, 925, 913, 916, Şehit Ali Rıza Bulut, 914, 910, 911, 917, 920, 865, 921, Osmangazi, Şehit Ali Ekşioğlu, 918, 919, 923, 912 ve 872 sokaklarında kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00 ile 12:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 929, 930, 922, Şehit Ali Ekşioğlu ve Şehit Ali Rıza Bulut sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Osmangazi, 787, 778, 784, Demirciler, 780, 782, 781, 1241, 786, 779, 879, 845, 878, 882 ve 783 sokaklarında kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00 ile 12:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1230, 1346, 1228, 1229, 1224, 1225, Molla, Sevenler, 883, 1226, 1223, Gümüş, Bilirler, Ergül, Gökçe, Şehit Süleyman Efe, Saklambaç, Güze ve İsmail Gülgeç sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 10:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balkan, Ballıkaya, 1126, Bademli, 943, 1142, 1189, Nil, Erikli, Sinanpaşa, 1141, 1127, 1139, Baruthane, Bademlik Yolu, 777, Erdinç ve 1188 sokaklarında kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 13:30 ile 15:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1331, 1254, 1253, 1252, Karayazı, Sakarya, 1332, Gaziler, 1341, 1340, 1333, Bağlama, 1251, Baltacılar, Tutal, 1342, 1335, Sarıçam, 1249, Mehtap ve Ufuktepe sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1226, 1227, Molla, Baltacılar, 1229, Ufuktepe, Şehit Süleyman Efe, Gümüş ve Bilirler sokaklarında kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tatlıkuyu Küme, Milli Egemenlik, Ada, Kirazlı, Cevizli, Göknar, Erikli, Karadut, Hacımusa, Mevlana, Kerim, Eren, Zambak, Nasreddin Hoca, Bağyolu, Eleğimsağma, Yediveren, Demircan, Sedir, Çağla, Asmalı, Sur, Karagöz, İlkiz, Gedik, Sıla, Gül, İğdeli, Sandıklı, Zakkum, Şah, Çamlıdere, Acısu, Asya, Ilgın, Sarısalkım, Kartopu, Petunya, Söğüt, Kestane, Volkan, Elmalı, Begonya, Ekin, Gülpare, Pınarbaşı, Erguvan, Sarıçam, Toprak, Berrak, Bahçecik, Yeşiltepe, Hacivat, Dönence, Zirve, Zeytin, Kızılçam, Nesli, Tümgeneral Ayhan Taş, Abanoz ve Asil sokaklarında geniş çaplı bir kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00 ile 12:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1299, Çambaşı, 1372, 602, 597, 593, 598, 601, 542, 596, 1370, 600, 1373, 1310, 579, 584, 604, 599, 595, 591, 594, 580, 592, 340 ve 620 sokaklarında kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 10:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1296, 1297, 1294/1, 1306, 1317, 1316, 1368, 1311, 1318, Şehit Polis Mustafa Keskin, 1372, 542, 1291, 340, 1371, 1299, 1369 ve 1370 sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 13:30 ile 15:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1377, 1374, 1376, Çambaşı, 1310, 1372, 340, 1375 ve 1373 sokaklarında kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 381, Kalbur, 1274, Şehit Ahmet Çağlar, Elmalık, 382, 1275, Gün Sazak, Hakim, Engeller ve 1277 sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:45 ile 11:45 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Silahtar, Fatih Sultan Mehmet ve Hipodrom caddelerinde kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağ Evi, Yellice, Şehit Veli Kara, 238, General Dr. Tevfik Sağlam ve 237 sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

ALTINDAĞ

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Çankırı, Kozayağı, Duru, Büğdüz, Mimar Sinan, Konutlar, Mimar, 76, 80, Çınar, 88, 91, Kapaklı, Merkez, Bağlaryolu, 86, 81, Teberik, 92, Peçenek, Betek ve Güzelhisar sokaklarında kesinti olacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 14:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Odabaşı, Karacakaya, Fırat, Lala Harmanı, Kutludüğün, Çubuk Yolu (24. kilometre) ve Ekincik sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 14:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hipodrom, Kazım Karabekir ve Mevlana caddelerinde kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil ve Köyiçi 1. Kısım bölgesinde kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Nenehatun, Gökçeyurt, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu, Kavaklı, Çamlıca ve Aydıncık bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 14:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı bölgesinde kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Peçenek ve Kavaklı bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 14:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı bölgesinde kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1844 numaralı sokakta kesinti yaşanacaktır.

BEYPAZARI

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fevzi Çakmak, Kudüs, Tufan 1, Karatepe, Ankara, Fatih Sultan Mehmet, Hızırbey, Muhsin Sıtkı, Karahan, Baltacı, Çeçen, Çalık, Genç Osman, Osmanlı, Yeşilova, Neyzen, Örencik, Orhun, Yayladağ, Kıpçak, Akıncı, Kopuz, Nallıhan, Yakut, Nedim, Selçuklu, Mehdi, Kızık, Kırım, Kayı, Alemdar, Düzlük, Kebirtepe, Atabey, Süleyman Çelebi, Horasanlı, Cavlıbey, Tuna, Özbek, Altıncı, Atmaca, Turan, Tibet, Işın, Bengisu, Karabağ, Dinçer, Tuğra, Kanije ve Kumpınar caddelerinde geniş çaplı bir kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Erdoğan ve Yunus Emre caddelerinde kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 13:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tabaklar ve Şehit Sadık Ekiz caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Genç Osman, Talim, Çağdaş, Fatih, İlke, Şehit Onur Yaman ve Ömer Seyfettin caddelerinde kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 13:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eyüp Gündoğan, Mareşal Fevzi Çakmak, Mevlana Celalettin ve Başağaç caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 13:30 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cengizhan, Şair Hasan Hüseyin Yurdabak ve Şehit Halil Koçak caddelerinde kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Şehit Halil Koçak, Hemşire Şengül Uzuner, Cengizhan, Acısu ve Oğuz caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Macun bölgesinde kesinti olacaktır.

ÇANKAYA

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle John F. Kennedy, Bestekar, Tunus ve Büklüm caddelerinde kesinti olacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 14:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dikmen ve Verimli caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 12:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anıt, Önder, Dögol, Ayten ve Mareşal Fevzi Çakmak caddelerinde kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 13:15 ile 17:15 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2654 İş Bankalılar Sitesi bölgesinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:15 ile 12:15 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2660 İş Bankalılar Sitesi, 2654 İş Bankalılar Sitesi ve 2664 bölgelerinde kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 11:45 ile 13:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1856, 13 Ekim, Taşpınar, 2842, 1873, 1838, 1879, 1878, 1835, 1859 ve 1831 sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Katar, 419, 414, 421 ve 416 sokaklarında kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 13:00 ile 15:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 899/1, Akhisar, Boyabat, Maçka, Folklor, Gökçen, Bağlar, Güzelsu, Serhat, Ulubey, Tutumlu, Yavuzevler ve Samatya sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Esat, Hülya ve Billur caddelerinde kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 13:00 ile 15:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 381 numaralı sokakta kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Reşat Nuri caddesinde kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 588, 589 ve Şehit Bülent Albayrak sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 392, 483 ve 319 sokaklarında kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 13:30 ile 15:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İnönü ve Ziyabey caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 15:45 ile 17:45 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1407 numaralı sokakta kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde gece saat 00:45 ile 05:45 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, İzmir 1, Cihan, Necatibey, Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beytepe Mahallesi, 5365, 5366, Selçuklu, Ali Kuşçu ve Kanuni Sultan Süleyman caddelerinde kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılcaşar ve çevresindeki 2842, 1821, 2888, 2882, Gölsite Kooperatifi, Taşpınar, 2900, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İsmail Gaspıralı, 2895, 2883, 2908, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2896, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881 ve 2909 sokaklarında geniş çaplı bir kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00 ile 19:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 448, Şehit Orhan Dağ ve Yeniköy sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2938, 2936, 2935 ve 2931 sokaklarında kesinti olacaktır.

YENİMAHALLE

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 13:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet caddesinde kesinti olacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 14:30 ile 18:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İvedik, Fatih Sultan Mehmet, 967, 1566, 2450, Anadolu, Seddülbahir ve 2451 sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Haydarcan Kılıçdoğan, 2344, 2333 Emek Pazar Sitesi ve 2342 sokaklarında kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Köyiçi, 1835, Şehit Adil Yurtoğlu, 1833, 1830 ve 1834 sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abant, Aysan, Polatlı, Hipodrom, Akyol, Ankara, Aytaç, Silahtar, Atasoy, Ahududu, Alemdar, Afitap ve Pehlivan Halit Balamir caddelerinde kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez, Çayır, Atatürk, Bağıllar, Hatipler, Çataklı, Merkez Aşağı, Bereketler, Tantanlar, Çatalçam, Çakalovası, Doğuşlar, Kuşlar (Yukarı) ve Yakalar sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 14:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hipodrom, Kazım Karabekir ve Mevlana caddelerinde kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:45 ile 17:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Silahtar, Hipodrom ve Fatih Sultan Mehmet caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 11:30 ile 13:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5325, 5324, 5326 ve 2. İnönü sokaklarında kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 11:30 ile 13:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 59, 60, Malazgirt 1071, 61 ve 2635 sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 11:00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1976, 1965, 1974, 1975 ve 1971 sokaklarında kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 11:30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Oyuklu Mevkii bölgesinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09:45 ile 11:45 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Silahtar, Fatih Sultan Mehmet ve Hipodrom caddelerinde kesinti olacaktır.