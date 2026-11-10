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GESTAŞ heyeti, Bursa'da 4. Bölge Müdürü Küçükkaptan'a projeleri anlattı

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GESTAŞ heyeti, Bursa'da 4. Bölge Müdürü Küçükkaptan'a projeleri anlattı
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Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Altındağ ve GESTAŞ Genel Müdürü Yürükçü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Küçükkaptan'ı Bursa'da ziyaret etti. Görüşmede GESTAŞ'ın altyapı projeleriyle iskele çalışmaları ele alındı, Bakanlığın desteklerine teşekkür edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım, mevcut projeler ve hayata geçirmeyi planladığı yeni projelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Dr. Mustafa Küçükkaptan'ı makamında ziyaret etti. Bursa'daki 4. Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, GESTAŞ'ın devam eden çevre ve altyapı projeleri ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler ele alındı.

Altındağ ve Yürükçü, özellikle iskelelerde yürütülen altyapı çalışmaları hakkında Dr. Mustafa Küçükkaptan'a bilgiler verirken; ziyaret sonunda, Bakanlık olarak GESTAŞ'a sunulan desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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