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U19 Gelişim Ligi’de gol düellosunu Kayserispor kazandı

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U19 Gelişim Ligi’de gol düellosunu Kayserispor kazandı
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U19 Gelişim Ligi 2. hafta maçında Arsuz Altındağ Gençlikspor ile Kayserispor karşılaştı.

U19 Gelişim Ligi 2. hafta maçında Arsuz Altındağ Gençlikspor ile Kayserispor karşılaştı. 9 golün atıldığı maçı Kayserispor 5-4 kazandı.

Hakemler: Mehmet Arif Yücel, Mehmet Fırıncıoğulları, Onur Karateke

Arsuz Altındağ Gençlikspor: İsa Bektaşlı, Arda Gül (Kutay Kemal Keskin dk. 41), Ahmet Korkmaz, Mustafa Furkan Seçer, Orhan Kök (Ahmet Eren Dümlü dk .41), Yakup Efe Polat (Arif Kaan Önder dk. 63), Berkay Kar, Görkem Kuzu, Enes Karadaş, İlker Genç (Hasan Özdemir dk. 41), Muhammed Ali Özgüç (Muhammet Aksoy dk. 41)

Kayserispor: Enes Aslan, Kerem Oğuztürk, Tarık Baturalp Başkan, Yiğit Ata Türk (Talha Yaşar dk. 46), Ahmet Hüseyin Altun, Hilmi Türkan (Emirhan Yerli dk. 63), Eralp Çam, Arda Günder (Berat Altıparmak dk. 63), Yusuf Göktuğ Özkılıç (Yiğit Efe Karadeli dk. 63), Ali Macit Soylu, Kadir Efe Çaloğlu (Arda İçgül dk. 52)

Goller: İlker Genç (Dk. 14, Dk. 40), Muhammed Ali Özgüç (Dk. 37), Ahmet Eren Dümlü (Dk. 60) (Arsuz Altındağ Gençlikspor) Arda Günder (Dk. 2), Ali Macit Soylu (Dk. 7, Dk. 30, Dk. 90+3), Ahmet Hüseyin Altun (Dk. 90+4) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Ahmet Korkmaz, Berkay Kar, Kemal Keskin, Enes Karadaş (Arsuz Altındağ Gençlikspor), Talha Yaşar, Kerem Oğuztürk, Ali Macit Soylu (Kayserispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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