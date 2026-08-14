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Altındağ'da Cenaze Yemeğinde Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Altındağ'da Cenaze Yemeğinde Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde cenaze yemeğinin ardından kimliği belirsiz bir kişi kalabalığa pompalı tüfekle ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan kaçarken aracındaki bir kişi öfkeli kalabalık tarafından darbedildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, polis inceleme başlattı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, cenaze yemeğinin ardından kalabalık bir grubun üzerine pompalı tüfek ile ateş açtı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1211'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, cenaze yemeğinin ardından elinde pompalı tüfek olan kimliği belirsiz bir kişi, kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların tepki göstermesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırgan kaçarken, geldiği otomobilde bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darbedildi. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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