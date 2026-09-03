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Altındağ'da alacak-verecek kavgası cinayetle bitti

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadığı arkadaşını öldürdü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadığı arkadaşını öldürdü.

Olay, dün Altındağ ilçesinde Battalgazi Mahallesi 1017'nci Cadde'de meydana geldi. İddialara göre, S.T. isimli bir şahıs alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ö.N.'yi tabanca ile vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerin gelen sağlık ekipleri Ö.N.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri tarafından, S.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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