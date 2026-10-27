Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Altındağ'da 150 yıllık İtfaiye Meydanı'nda yıkım esnafı mağdur etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altındağ'da 150 yıllık İtfaiye Meydanı'nda yıkım esnafı mağdur etti Haber Videosunu İzle
Altındağ'da 150 yıllık İtfaiye Meydanı'nda yıkım esnafı mağdur etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altındağ'daki yaklaşık 150 yıllık İtfaiye Meydanı'nda geçen yıl başlayan dükkan yıkımı sürüyor. İş yerlerini kaybeden esnaf, 65 dükkanın bulunduğu bölgede mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Ankara'nın yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip ticaret noktalarından İtfaiye Meydanı'nda dükkanların yıkımı devam ederken, iş yerlerini kaybeden esnaf yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan ve yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip İtfaiye Meydanı'nda geçen yıl başlayan dükkanların yıkım süreci devam ediyor. Yıkımın ardından iş yerlerini kaybeden esnaf, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek bölgede ticari hayatın olumsuz etkilendiğini ifade etti.

"Tarihi olan bir yerin böyle yıkılması, esnaf olarak bizi çok mağdur etti"

Kenan Yağ, İtfaiye Meydanı'ndaki dükkanların yıkılmasının ardından babadan kalma iş yerini kaybettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Burada 50 yıldır esnafım. Babadan kalma dükkanımı yıktılar. Dükkan yıkıldıktan sonra da boşta kaldık, işleri bıraktık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burada 65 tane dükkan vardı, yıkılmayan 3-4 tane dükkan kaldı. Buralar kamulaştırma oldu. Buraları Hamamönü veya Hacıbayram gibi bir şeyler yapacaklar ama bu zaman ister. Burada çok esnaf mağdur kaldı."

"Tarihi olan bir yerin böyle yıkılması, esnaf olarak bizim çok mağdur etti"

Yıkımın ardından müşteri kaybı yaşadıklarını ifade eden Yağ, "Müşteri burayı böyle görünce gelmiyor. Burası değirmenin suyu çekilir gibi oldu. Ankara'nın göbeğine böyle şeyler yakışmıyor. Tarihi olan bir yerin böyle yıkılması, esnaf olarak bizi çok mağdur etti. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz, başka da bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'da insansı robotlar futbol müsabakasında karşılaştı

Yeşil sahalarda sıra dışı görüntü! Bu kez robotlar kozlarını paylaştı
MHP'li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı

MHP'li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Parkta kabus dolu anlar! Bıçak zoruyla ağaçlık alana götürüp...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar'a ağır darbe! WhatsApp mesajları sonrası düğmeye basıldı
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı
Azerbaycan'da akılalmaz yolculuk: Boynuna doladığı yılanla araç kullandı

Trafikte akılalmaz yolculuk! Boynuna doladı, öpmelere doyamadı
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu para biriktirme sırrını açıkladı: Ev de araba da aldım
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık