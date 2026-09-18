Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu! 18-19 Eylül Ankara elektrik kesinti saatleri!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Başkentedaş'tan (Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.) yapılan açıklamaya göre 18-20 Eylül tarihleri arasında Ankara'nın Çankaya, Altındağ, Beypazarı ve Etimesgut ilçelerinde farklı saatlerde ve sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, sokaklar ve mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA

Çankaya İlçesi'nde toplam 17 adet elektrik kesintisi planlanmıştır.

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 737, Şehit Mustafa Doğan ve 745 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

Aynı gün saat 10.30 ile 12.30 arasında 1938, 1920, 1936, 1943, 1936 Sokak Makiş Manolya, 4993, 1941 ve 1940 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Saat 14.30 ile 16.30 arasında Komşular, Hayalim, Eymur, Atlas, Bursa, Fırat, Farklı, Atabey, Hoşsohbet, Salur, Öykülü ve Kedisever sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında 2472, Meksika, 2473/1, 2475, 2463 ve 2474 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Mimar Sinan, İlker, Hanımeli, Petunya, Akıncılar, Aşağı Kocahacılı, Beylik, Nalça, Erenler, Fırın, Kalem, Sığırcık, Avşar Küme, Arı, Sina, Karailyas, Tatlıkuyu Küme, Yaman, Dilbaz, Pekmez, Belediye, Turgut Reis, Kral, Cevahir, Mevlana, Keklik, Papatya, Saka, Yetik, İlterişi, Aşkın, Bülent, Karatepe, Limon, Grozni, Soylu, Metehan, Tanışır, Torun, Tüm, Akasya, Hülya, Can, Emniyet, Gelincik, Gül, Özen, Kutup, Sardunya, Onur, Sena, Nergiz, Yasemin, Yeşil, Zümrüt, Yaşar Doğu, Zeytin, Atik, Sağlık, Türkeli, Okul, Karadut, Yaren, Cevizli, Nazenin, Sevgi, 511, Burak, Mehter, Öncü, Ünay, Emel, Seçil, Cihangir, Emrah, Fener, Ahududu, Gülsoy, Binbaşı Ali Niyazi, Kuzey, Şirin, Zambak, Şehit Teğmen Ali Fuat, Güney, Ece, Eren, Doğan, Kaptan, Vefa, Öykü, Aşikar, Yudum, Adil, Çilek, Kıbrıs, Alp, Çim, Ayyıldız, Kelebek, Susam, Funda, Adaçayı, Yonca, Ferah, Piri Reis, Fidan, Tunca, Gizem, Peri, Dumrul, Yarbay Hüseyin Avni, Eseryel, Atsızbağ, Alsancak, Tüfek, Özkale, Büklüm, Elit, Uğur, Katip Çelebi, Şengel, Yurtsev, Süphan, Özgen, Emir, Kurt, Koca Yusuf, Demet, Şan, Köroğlu, Ürgüp, Yalta, Hasan Polatkan, Hürriyet, Özge, Begümhan, Fatin Rüştü Zorlu, Berrak, Atasoy, Kahramanlar, Uzer, Park, Belde, Yemen, Seçkin, Kale, Elif, Samanyolu, Bereket, Alev, Ödül, Kurtdereli, Fazilet, Koşay, Işıklar, Güvercin, Kanarya, Geylani, Söğütlü, Malazgirt, Konuralp, Almata, Tilbe, Cengiz Dağcı, Öztürk, Cumhur Oktay, Altınbaşak, Akat, Cemil Meriç, Barış Manço, İlayda, Bağyolu, Yarbay Salih Zeki, Kübra, Gonca, Güler, Şehit Murat Erden, Songül, Çalıkuşu, Orkide, 534, 19 Mayıs, Bahçesaray, Akarsu, Barbaros, Alara, Bülbül, Güleryüz, Yaşar Kemal, Çeçenistan, Gürsoy, Uçbey, Bahriyeli, Dumlupınar, Halide Edip, Büşra, Aslıhan, Topkapı, Onuralp, Vatan, Bilkay, Yakamoz, Aşık Veysel, Canpolat, Yeniçeri, Topuz, İstiklal, Bişkek, Kızılçam, Göksel, Şehit Teğmen Nuri, Çağrıbey ve Şehit Alparslan Sarıkaya cadde ve sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

Saat 10.00 ile 13.00 arasında 465, 444, 443, 442, 435 ve 428 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 3275, 3273, 3265, 3276, 3267, 3250, 3284, 3264, 3272, 3268 ve 3270 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Saat 09.30 ile 11.30 arasında Sinpaş bölgesinde kesinti olacaktır.

Saat 12.30 ile 14.30 arasında Sinpaş ve 3602 numaralı sokakta kesinti yaşanacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde kesinti planlanmıştır.

Saat 10.00 ile 15.00 arasında Esence, Yeni, Küçük Beltepe, Onbaşı, Aşağı, Yukarı, Beltepe, Kapaklı, Merkez, Üçağıl, Tatlısu ve Okluca bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Saat 09.00 ile 11.30 arasında 2691, 2693 (Beysupark Sitesi), 2670, Çayyolu, 2692, 2685, 2679, 2683 ve 2673 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti olacaktır.

Saat 13.00 ile 15.00 arasında 3151, Belkız, Erdemkent K.Y.Koop., 4747, Beyler ve Ardıç 1 sokaklarında kesinti yapılacaktır.

Saat 15.30 ile 17.30 arasında 2967, Nizami Gencevi ve 2955 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında John F. Kennedy, Bestekar, Tunus ve Büklüm caddelerinde kesinti yaşanacaktır.

Saat 09.30 ile 14.30 arasında Dikmen ve Verimli bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 09.30 ile 12.30 arasında Anıt, Önder, Dögol, Ayten ve Mareşal Fevzi Çakmak cadde ve sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

ALTINDAĞ

Altındağ İlçesi'nde toplam 13 adet elektrik kesintisi planlanmıştır.

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1400/6, 1406/3, 1406/2 ve 1405 numaralı sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Oruç Reis, Hızır Reis, 664/5 ve Faik Suat sokaklarında kesinti olacaktır.

Saat 14.00 ile 15.30 arasında Sağ, Şehit Ömer Halisdemir, Hızır Reis, 662/1, 662/2, 662/4, 662/5, Açıkel, Pamuk, Ahter, Tekdal, 661, Kurtdereli ve 662 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Saat 16.00 ile 17.30 arasında Kılıç Ali Paşa, Hazım Körmükçü, Seyit Ali Reis, 664, 670, 665, 667, Oruç Reis, 666 ve Piri Reis sokaklarında kesinti olacaktır.

Aynı gün gece saat 00.30 ile 06.30 arasında Talatpaşa Caddesi'nde kesinti planlanmıştır.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu, Hobi Evleri, Aydıncık, Peçenek, Karapürçek, Aydıncık, Kavaklı, Sakızağacı, Yukarı Köyü, Nenehatun ve Gökçeyurt bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

19 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.00 arasında Çağdaş, Delta, Gönen, Karagöz, Koruk, Güney, Gelen Dost, Fatsa, Fındıklı, Fügen, Adnan Kahveci, Feza, Goncagül, Kerim, Osman Uslu, Tanış, Bursa, 484, Gürses ve Fildişi sokaklarında kesinti olacaktır.

Saat 09.00 ile 10.30 arasında Hazım Körmükçü, Oruç Reis, 667, 664, Faik Suat, Çağdaş ve 671 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Kalbur, Turgut Özal 2, İlkev, Gülaçan, Adalıhalil, Beybaba, Örnek, Faik Suat, 672 ve İçli sokaklarında kesinti olacaktır.

Saat 16.00 ile 17.30 arasında İstinye, Altınpark ve Şehit Cemalettin caddelerinde kesinti planlanmıştır.

Saat 14.00 ile 15.30 arasında Duygulu, Şehit Ömer Halisdemir, Çevreli, Erkadın, Gökyüzü, Gar, Simav ve Uzayan sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Çankırı, Kozayağı, Duru, Büğdüz, Mimar Sinan, Konutlar, Mimar, 76, 80, Çınar, 88, 91, Kapaklı, Merkez, Bağlaryolu, 86, 81, Teberik, 92, Peçenek, Betek ve Güzelhisar bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 09.00 ile 14.00 arasında Odabaşı, Karacakaya, Fırat, Lala Harmanı, Kutludüğün, Çubuk Yolu (24. km) ve Ekincik bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı İlçesi'nde toplam 2 adet elektrik kesintisi planlanmıştır.

19 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında kesinti yapılacak olup etkilenen sokak bilgisi belirtilmemiştir.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Fevzi Çakmak, Kudüs, Tufan 1, Karatepe, Ankara, Fatih Sultan Mehmet, Hızırbey, 110, Muhsin Sıtkı, Karahan, Baltacı, Çeçen, Çalık, Genç Osman, Osmanlı, 379, Yeşilova, Neyzen, 360, 352, Örencik, 356, Orhun, 3224, Yayladağ, Kıpçak, Akıncı, Kopuz, 367, Nallıhan, 3233, Yakut, 3226, Nedim, 369, Selçuklu, Mehdi, Kızık, Kırım, 358, 354, Kayı, 353, Alemdar, 357, Düzlük, Kebirtepe, Atabey, 359, Süleyman Çelebi, Horasanlı, Cavlıbey, 383, Tuna, Özbek, Altıncı, Atmaca, 355, Turan, Yeşilova, Tibet, Işın, Bengisu, 372, Karabağ, Dinçer, 351, 374, 375, Tuğra, Kanije ve Kumpınar bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut İlçesi'nde toplam 13 adet elektrik kesintisi planlanmıştır.

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Zirve, 1023, 1018, 1017 ve 1025 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

Saat 10.00 ile 12.00 arasında ve ardından saat 15.00 ile 16.45 arasında 5350 numaralı bölgede iki ayrı kesinti olacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Sivas Kongresi Caddesi'nde kesinti planlanmıştır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 144, 140, 171, 177, 179, Sakarya Zaferi, 520, Ayaş Ankara Yolu, 536, Tınaztepe, 142, 145, 150, 159, 160, 162, 168, 169, 170, 173, 176, 180, 181, 126, 574, 535, 528, Üç Şehitler, 525, 175, 172, 1. TBMM, 543, 548, 531, 8, 529, 137, 519, 526, 161, 143, 527, 151, Bozhöyük, 10 ve 139 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

Saat 09.00 ile 12.00 arasında S.S Petrol KYK, Şehit Ali ve 3527 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında 511, 506, Dumlupınar 30 Ağustos, Üç Şehitler, Kerkük, 514, 9 Eylül İzmir ve 2617 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yapılacaktır.

19 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında 5352, 104 ve 1. TBMM Caddesi'nde kesinti olacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında 5350 numaralı bölgede kesinti yaşanacaktır.

Saat 09.00 ile 11.00 arasında 99, 98, 2. TBMM ve 1. TBMM caddelerinde kesinti olacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında Üç Şehitler ve 229 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Dumlupınar 30 Ağustos Caddesi'nde kesinti planlanmıştır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 14.31 ile 15.30 arasında 1872 numaralı sokakta kesinti yaşanacaktır.