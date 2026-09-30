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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Şehit Serdar Koçak Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücüsü Y.A.Ü. (14) kontrolündeki 06 DCR 267 plakalı motosiklet, kontrolden çıktı. Motosiklet ile H.T. (26) idaresindeki 66 AED 183 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet daha sonra Ü.A. (29) idaresindeki 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.A.Ü. ve arkasında oturan Barış İbrahim Şentürk (18) ile K.B. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Mamak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şentürk, burada hayatını kaybetti. Şentürk'ün cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otomobil sürücüsü H.T. ise gözaltına alındı. Öte yandan kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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