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Ankara Altındağ'da altyapı kazısı doğal gaz hattını bozunca çıkan yangın söndürüldü

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Ankara Altındağ'da altyapı kazısı doğal gaz hattını bozunca çıkan yangın söndürüldü
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Ankara Altındağ'da altyapı kazısında doğal gaz hattı hasar gördü, sızan gazın tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; bölgede gaz kesildi, cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kazı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunun hasar görmesi sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde gerçekleştirilen altyapı çalışması kazısı sırasında doğal gaz hattına ait boru hasar gördü. Borudan sızan gazın alev alması üzerine yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Bölgede doğal gaz kesilirken, cadde de araç ve yaya geçişine kapatıldı. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışması devam ederken kazı için kullanılan iş makinesinde de hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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