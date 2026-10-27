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Ankara Altındağ'da riskli eğlence mekanı ve 2 büfe tahliye edilip yıkıldı

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Ankara Altındağ'da riskli eğlence mekanı ve 2 büfe tahliye edilip yıkıldı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde güvenlik ve asayiş riski taşıdığı tespit edilen eğlence mekanı ile 2 büfe tahliye edilip yıkıldı. Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak'taki binalar için 25 Eylül'de boşaltma tebligatı yapıldı, yıkım bugün belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesi kapsamında genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen eğlence mekanı ile 2 büfe, tahliye edilip yıkıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak'ta bulunan eğlence mekanı ile 2 büfenin güvenlik ve asayiş bakımından risk oluşturduğu tespit edildi. Bu kapsamda söz konusu binalar hakkında yıkım kararı alındı. Belediye zabıta ekiplerince 25 Eylül'de binaların boşaltılması için tebligat yapıldı. Tahliye işleminin gerçekleştirilmesinin ardından bugün 3 bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Öte yandan Ulus bölgesinde güvenlik ve görüntü kirliliğine yol açtığı değerlendirilen eğlence mekanları, yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında kapatılmıştı. Bölgede bu yönde çalışmaların devam edeceği belirtilirken, Ulus ve çevresinin tarihi dokusu korunarak restore edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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