Altındağ'da Çatı Katında Yangın

Altındağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zübeyde Hanım Mahallesi Samsun Yolu'nda bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı binanın yanındaki akaryakıt istasyonuna giriş ve çıkışlar tedbir amacıyla kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle henüz kullanımda olmadığı belirtilen binanın çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA