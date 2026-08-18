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Ümit Özdağ Ankara'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Ümit Özdağ Ankara'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ulus Hali, Ankara Kalesi ve Hamamönü'nü ziyaret eden Özdağ, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile görüştü. Programının sonunda BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ulus Hali, Ankara Kalesi ve Hamamönü'nü ziyaret eden Özdağ, programı kapsamında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı da ziyaret etti. Özdağ, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'daki programı kapsamında ilk olarak Ulus Hali'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinleyen Özdağ, ülkenin ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, daha sonra Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Şükrü Orhan ile bir araya geldi.

Programına Altındağ'da devam eden Özdağ, Ankara Kalesi'nde vatandaşlarla görüştü. Ardından Hamamönü'ne geçen Özdağ, burada da vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdağ, programının sonunda BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: ANKA
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