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Ankara Altındağ'da korsan taksici arkadaşların kavgasında bir kişi hayatını kaybetti

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Ankara Altındağ'da bir kıraathanede korsan taksicilik yapan iki arkadaş arasındaki anlaşmazlık silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kişinin otopsi sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Ankara'da korsan taksicilik yapan iki arkadaşın yaşadıkları anlaşmazlıktan dolayı kaynaklanan silahlı kavgasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah 04.00 sıralarında Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'nde yer alan bir kıraathanede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Serkan Yılmaz (44), aynı evde yaşadığı ve birlikte korsan taksicilik yaptığı arkadaşı M.Ö. ile (45) aşırı alkol tükettiği ve rahatsız edici davranışlarda bulunduğu için 3 ay önce görüşmeme ve çalışmama kararı aldı. Kararın ardından Yılmaz ile arkadaşı M.Ö. arasında husumet oluşmaya başladı. Bir hafta önce arkadaşının kıraathanesini basan M.Ö., Yılmaz ve beraberindeki kişiler tarafından darp edildi. Olayın ardından daha da öfkelenen M.Ö., sabaha karşı tekrar gittiği mekanda arkadaşı Yılmaz'a tabancayla ateş etti.

Yılmaz'ın yanındaki bıçağı da elinden alan M.Ö. silahla ağır yaraladığını arkadaşını defalarca da bıçakladı. Olay sırasında kendisini de ayağında vuran M.Ö. ve mekan sahiplerinden S.Y. (46) Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın ise Adli Tıptaki otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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