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Ankara Altındağ'da park yeri tartışmasında olaya karışan şüpheli tutuklandı

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Ankara Altındağ'da park yeri tartışmasında, aracını kaldırmasını isteyen 3 kişiyle tartışan sürücünün aracının lastikleri şüphelilerden biri tarafından patlatıldı. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir aracın lastiğinin patlatılması olayına karışan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir araç sürücüsü ile aracın bulunduğu sokaktan kaldırılmasını isteyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

Aracını park yerinden çıkaramayacağını belirten sürücü, iddiaya göre şüphelilerin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı.

Tartışmanın ardından şüphelilerden biri, aracın lastiklerini patlattı.

İhbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı, sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışma anları yer aldı.

Kaynak: AA
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