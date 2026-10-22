Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da korkunç cinayet! Eski ev arkadaşını bıçakla öldürdü, kanlar içindeki görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da korkunç cinayet! Eski ev arkadaşını bıçakla öldürdü, kanlar içindeki görüntülerini sosyal medyada paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Mehmet Özgü (45), aralarında alkol yüzünden husumet oluşan eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz'ı (44) kahvehanede yeniden tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü. Önce tabancayla ateş etmek isteyen Özgü'nün kurşunu kendi ayağına isabet etti. Cinayetin ardından Yılmaz'ın kanlar içindeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

ANKARA'da Mehmet Özgü (45), eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz'ı (44) boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Özgü, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile 3 ay öncesine kadar aynı evde kaldığı arkadaşı Serkan Yılmaz arasında, alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu. Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı.

KURŞUN KENDİ AYAĞINA İSABET ETTİ

Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesip, bıçağı kalbine sapladı. Serkan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Mehmet Özgü, cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Özgü, paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehditlerde bulundu. Mehmet Özgü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Yılmaz'ın cesedi ise otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı

Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
İzmir'de emekli astsubay iki kardeş arasında kanlı kavga! Ağabey, kardeşini caddede tabancayla vurdu

İki emekli astsubay kardeş tartıştı! Ağabey tetiği çekti
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü

'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Elinde öyle görüntüler var ki...
Her çocukta farklı belirtiler: Phelan-McDermid sendromu nedir?

Her çocukta farklı belirtiler: Phelan-McDermid sendromu nedir?
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat

Alışveriş yapacaklar dikkat! Taksit sınırları sil baştan değişti
Berber cinayetinin sırrı 24 saatte çözüldü! Borcunu ödememek için...

Berber cinayetinin sırrı çözüldü! Katil zanlısı bakın kim çıktı