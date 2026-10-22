Ankara'da korkunç cinayet! Eski ev arkadaşını bıçakla öldürdü, kanlar içindeki görüntülerini sosyal medyada paylaştı

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ANKARA'da Mehmet Özgü (45), eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz'ı (44) boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Özgü, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile 3 ay öncesine kadar aynı evde kaldığı arkadaşı Serkan Yılmaz arasında, alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu. Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı.

KURŞUN KENDİ AYAĞINA İSABET ETTİ

Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesip, bıçağı kalbine sapladı. Serkan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Mehmet Özgü, cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Özgü, paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehditlerde bulundu. Mehmet Özgü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Yılmaz'ın cesedi ise otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı